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Хлопець Соболенко вчинив самогубство - джерело

Сьогодні 18:25 501 1
Хлопець Соболенко вчинив самогубство - джерело
#Аріна Соболенко

Джерело - CNN.

Колишній хокеїст збірної Білорусі Константін Кольцов, який був у романтичних стосунках з другою ракеткою світу Аріною Соболенко, вчинив самогубство. 

Про це повідомляє CNN. 

Офіційної інформації про причини та метод суїциду поки немає, але деякі ЗМІ повідомляють, що Кольцов викинувся з балкону готеля. 

За інформацією Tennis Channel, попри смерть хлопця, Соболенка все ж планує зіграти на Miami Open. Втім, білоруська тенісистка не буде спілкуватися з представниками ЗМІ. У своєму першому матчі на турнірі вона зустрінеться з переможницею пари Симона Халеп - Паула Бадоса. 

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