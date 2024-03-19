Джерело - CNN.

Колишній хокеїст збірної Білорусі Константін Кольцов, який був у романтичних стосунках з другою ракеткою світу Аріною Соболенко, вчинив самогубство.

Про це повідомляє CNN.

Офіційної інформації про причини та метод суїциду поки немає, але деякі ЗМІ повідомляють, що Кольцов викинувся з балкону готеля.

За інформацією Tennis Channel, попри смерть хлопця, Соболенка все ж планує зіграти на Miami Open. Втім, білоруська тенісистка не буде спілкуватися з представниками ЗМІ. У своєму першому матчі на турнірі вона зустрінеться з переможницею пари Симона Халеп - Паула Бадоса.