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Надія Кіченок у парі на супертайбрейку поступилася у другому колі турніру в Маямі

Рахунок заключного сету - 9:11
Вчора 22:59 141 0
Надія Кіченок у парі на супертайбрейку поступилася у другому колі турніру в Маямі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді в 2-му колі на хардовому турнірі WTA 1000 в американському Маямі.

Разом із Фансень вона поступилася на супертайбрейку парі Аояма - Крунич.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Друге коло, 21 березня

Надія Кіченок (Україна) / У Фансень (Тайвань) - Сюко Аояма (Японія) / Александра Крунич (Сербія) 4:6, 6:4, 9:11

Раніше свої матчі в одиночному турнірі з різними результатами завершили інші українки. Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен у другому раунді.

Зазначимо, що з 2-го кола змагань свої індивідуальні виступи розпочнуть ще три українки. Даяна Ястремська проведе матч 21 березня з Дар'єю Севілл. Еліна Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою. Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.

Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.

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