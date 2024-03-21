Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді в 2-му колі на хардовому турнірі WTA 1000 в американському Маямі.
Разом із Фансень вона поступилася на супертайбрейку парі Аояма - Крунич.
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, Хард
Призовий фонд - $8,770,480
Друге коло, 21 березня
Надія Кіченок (Україна) / У Фансень (Тайвань) - Сюко Аояма (Японія) / Александра Крунич (Сербія) 4:6, 6:4, 9:11
Раніше свої матчі в одиночному турнірі з різними результатами завершили інші українки. Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен у другому раунді.
Зазначимо, що з 2-го кола змагань свої індивідуальні виступи розпочнуть ще три українки. Даяна Ястремська проведе матч 21 березня з Дар'єю Севілл. Еліна Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою. Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.
Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.