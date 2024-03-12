Снігур переграла Сонмез на старті турніру в Чехії

Матч тривав 1 годину 33 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (№135 WTA) переграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (№173 WTA) у першому колі турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).

Матч тривав 1 годину 33 хвилини. У наступному колі Снігур зіграє з переможницею матчу Поліна Кудерметова (№190 WTA) - Нікола Бартункова (№244 WTA)

ITF W75

Ржичани (Чехія)

Призовий фонд $25,000

Перше коло, 12 березня

Дарина Снігур (Україна, 1) - Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:4, 6:2

Нагадаємо, нещодавно Марта Костюк дізналася свою суперницю в четвертому колі, нею стала росіянка.