Снігур переграла Сонмез на старті турніру в Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№135 WTA) переграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (№173 WTA) у першому колі турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).
Матч тривав 1 годину 33 хвилини. У наступному колі Снігур зіграє з переможницею матчу Поліна Кудерметова (№190 WTA) - Нікола Бартункова (№244 WTA)
ITF W75
Ржичани (Чехія)
Призовий фонд $25,000
Перше коло, 12 березня
Дарина Снігур (Україна, 1) - Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:4, 6:2
Нагадаємо, нещодавно Марта Костюк дізналася свою суперницю в четвертому колі, нею стала росіянка.
Напередодні в чоловічій сітці перша ракета світу Новак Джокович зазнав сенсаційної поразки від 20-річного Луки Нарді.