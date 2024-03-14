Снігур переграла Кудерметову в другому колі турніру в Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (135) переграла росіянку Поліну Кудерметову (190) у другому колі турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).
Матч тривав 1 годину 9 хвилин. Для українки це буде перший чвертьфінал у сезоні.
У наступному колі Снігур зіграє зі ще однією росіянкою Анастасією Тихоновою (192).
ITF W75
Ржичани (Чехія)
Призовий фонд $25,000
Друге коло, 14 березня
Дарина Снігур (Україна) - Поліна Кудерметова 6:2, 6:4
Нагадаємо, Дарина у першому колі обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини - 6:4, 6:2.
Раніше українська тенісистка Марта Костюк (32) перемогла росіянку Анастасію Потапову (33) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.