Снігур вийшла в фінал турніру ITF W75 у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (135) переграла хорватку Антонію Ружич (182) у півфіналі турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).
Матч тривав 1 годину 41 хвилину.
Для українки - це буде перший фінал у сезоні, в якому її суперницею стане 17-річна Тереза Валентова (557) з Чехії.
Дарина Снігур (Україна) - Антонія Ружич (Хорватія) 7:5, 7:6(4)
Нагадаємо, Дарина у першому колі обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини - 6:4, 6:2, у другому перемогла тенісистку з Росії Поліну Кудерметову (190) - 6:2, 6:4, а у чвертьфіналі розібралась з росіянкою Анастасією Тихоновою - 6:2, 6:3.
Снігур зіграє у 13-му фіналі ITF-туру в кар'єрі. На рахунку українки вісім титулів на цьому рівні.