Снігур вийшла в фінал турніру ITF W75 у Чехії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (135) переграла хорватку Антонію Ружич (182) у півфіналі турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).

Матч тривав 1 годину 41 хвилину.

Для українки - це буде перший фінал у сезоні, в якому її суперницею стане 17-річна Тереза Валентова (557) з Чехії.

ITF W75

Ржичани (Чехія)

Призовий фонд $25,000

1/2 фіналу, 16 березня

Дарина Снігур (Україна) - Антонія Ружич (Хорватія) 7:5, 7:6(4)

Нагадаємо, Дарина у першому колі обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини - 6:4, 6:2, у другому перемогла тенісистку з Росії Поліну Кудерметову (190) - 6:2, 6:4, а у чвертьфіналі розібралась з росіянкою Анастасією Тихоновою - 6:2, 6:3.

Снігур зіграє у 13-му фіналі ITF-туру в кар'єрі. На рахунку українки вісім титулів на цьому рівні.