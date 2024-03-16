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Снігур вийшла в фінал турніру ITF W75 у Чехії

Сьогодні 14:05 173 0
Снігур вийшла в фінал турніру ITF W75 у Чехії
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (135) переграла хорватку Антонію Ружич (182) у півфіналі турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. 

Для українки - це буде перший фінал у сезоні, в якому її суперницею стане 17-річна Тереза Валентова (557) з Чехії.

ITF W75
Ржичани (Чехія)
Призовий фонд $25,000
1/2 фіналу, 16 березня

Дарина Снігур (Україна) - Антонія Ружич (Хорватія) 7:5, 7:6(4)

Нагадаємо, Дарина у першому колі обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини - 6:4, 6:2, у другому перемогла тенісистку з Росії Поліну Кудерметову (190) - 6:2, 6:4,  а у чвертьфіналі розібралась з росіянкою Анастасією Тихоновою - 6:2, 6:3.

Снігур зіграє у 13-му фіналі ITF-туру в кар'єрі. На рахунку українки вісім титулів на цьому рівні.

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