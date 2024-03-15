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Снігур переграла росіянку в 1/4 фіналу ITF W75 у Чехії

Сьогодні 12:33 132 0
Снігур переграла росіянку в 1/4 фіналу ITF W75 у Чехії
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (135) переграла росіянку Анастасію Тихонову (192) в 1/4 фіналу турніру ITF W75 у місті Ржичани (Чехія).

Матч тривав 1 годину 1 хвилину. Українка зробила 1 подачу навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки і виграла 5 з 11 брейпойнтів.

ITF W75
Ржичани (Чехія)
Призовий фонд $25,000
1/4 фіналу, 15 березня

Дарина Снігур (Україна) - Анастасія Тихонова 6:2, 6:3

Наступна суперниця Снігур визначиться у матчі Антонії Ружич проти Домініки Шалкової.

Нагадаємо, у другому колі українка перемогла ще одну тенісистку з Росії Поліну Кудерметову (190).

Раніше Марта Костюк (32) перемогла росіянку Анастасію Потапову (33) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

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