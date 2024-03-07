Рафаель Надаль знявся з Мастерса в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не зіграє на першому Мастерсі в сезоні, який пройде в Індіан-Веллсі. Він знявся зі змагання.

Про це спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

"З великим сумом я змушений відмовитися від участі в цьому чудовому турнірі в Індіан-Веллсі. Всі знають, як сильно я люблю це місце і як мені подобається тут грати. Це також одна з причин, через яку я приїхав у пустелю якомога раніше, щоб потренуватися і спробувати підготуватися. Я багато працював і тренувався, і ви всі знаєте, що цими вихідними я пройшов перевірку, але я не вважаю себе готовим грати на найвищому рівні на такому важливому заході. Це непросте рішення, це важке рішення, але я не можу брехати собі і брехати тисячам уболівальників. Я буду сумувати за всіма вами і впевнений, що турнір пройде з великим успіхом", - написав Рафаель.

Нагадаємо, Надаль пропустив попередній рік через травму, яку отримав на Australian Open-2023. Зокрема він вперше за 19 років не зміг зіграти на Відкритому чемпіонаті Франції.

Раніше Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020.