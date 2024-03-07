Калініна дізналася ім'я своєї першої суперниці на Індіан-Веллсі-2024

У протистояннях із нею двічі перемагала українка

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі-2024 українка Ангеліна Калініна (35) зіграє з італійкою Лючією Брондзетті (53).

У поєдинку першого кола Брондзетті була сильнішою за польку Магдалену Френх (43).

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

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Кваліфікація, Перше коло

7 березня

Лючія Брондзетті (Італія) - Магдалена Френх (Польща) - 6:2, 6:4

Відзначимо, що Калініна і Брондзетті раніше грали між собою два матчі, обидва виграла українка.

Нагадаємо, українка Дарина Снігур програла на старті кваліфікації в Індіан-Веллсі.

А напередодні Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.