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Калініна дізналася ім'я своєї першої суперниці на Індіан-Веллсі-2024

У протистояннях із нею двічі перемагала українка
Вчора 23:14 169 0
Калініна дізналася ім'я своєї першої суперниці на Індіан-Веллсі-2024
Фото - EPA
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі-2024 українка Ангеліна Калініна (35) зіграє з італійкою Лючією Брондзетті (53).

У поєдинку першого кола Брондзетті була сильнішою за польку Магдалену Френх (43).

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард. Призовий фонд - $9,258,080

Кваліфікація, Перше коло

7 березня

Лючія Брондзетті (Італія) - Магдалена Френх (Польща) - 6:2, 6:4

Відзначимо, що Калініна і Брондзетті раніше грали між собою два матчі, обидва виграла українка. 

Нагадаємо, українка Дарина Снігур програла на старті кваліфікації в Індіан-Веллсі.

А напередодні Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.

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