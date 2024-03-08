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Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі
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Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 07:13 194 0
Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі
#Індіан-Веллс, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (37) впевнено перемогла американку Лів Говді (286) в першому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та реалізувала 7 з 16 брейкпойнтів.

У другому колі турніру Цуренко зустрінеться з Еммою Наварро (23) із США.

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Перше коло
8 березня

Леся Цуренко (Україна) - Лів Говді (США) 6:3, 6:1

Напередодні своїх перших суперниць на турнірі в Індіан-Веллсі дізналися Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

Основна сітка "п'ятого мейджора" триватиме з 6 до 17 березня. Орієнтовний час початку матчів ставатиме відомим увечері перед кожним наступним ігровим днем.

Раніше Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.

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