Визначилась перша суперниця Світоліної на Індіан-Веллсі-2024

Відомо як тенісистки грали між собою раніше

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі-2024 перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зіграє з чеською тенісисткою Катериною Синяковою (41).

У стартовому матчі Синякова була сильнішою за представницю Бельгії Грет Міннен (81).

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард. Призовий фонд - $9,258,080

Кваліфікація, Перше коло

7 березня

Катерина Синякова (Чехія) – Грет Міннен (Бельгія) – 7:5, 7:6(3)

Світоліна і Синякова зіграли між собою три матчі, українка виграла всі ці зустрічі.

Нагадаємо, інша українка Ангеліна Калініна також отримала суперницю по другому колу турніру в Індіан-Веллсі.

А напередодні Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.