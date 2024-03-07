Визначилась перша суперниця Світоліної на Індіан-Веллсі-2024

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі-2024 перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зіграє з чеською тенісисткою Катериною Синяковою (41).
У стартовому матчі Синякова була сильнішою за представницю Бельгії Грет Міннен (81).
BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Кваліфікація, Перше коло
7 березня
Катерина Синякова (Чехія) – Грет Міннен (Бельгія) – 7:5, 7:6(3)
Світоліна і Синякова зіграли між собою три матчі, українка виграла всі ці зустрічі.
Нагадаємо, інша українка Ангеліна Калініна також отримала суперницю по другому колу турніру в Індіан-Веллсі.
А напередодні Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.