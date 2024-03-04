Кеті Бултер - Марта Костюк: огляд фінального матчу WTA 500 у Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (34) програла британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру WTA 500 в Сан-Дієго (США).
Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Фінал, 04 березня
Кеті Бултер (Велика Британія) - Марта Костюк (Україна) 5:7, 6:2, 6:2
Матч тривав понад 2 години 14 хвилин. Українка виконала 1 подачу навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 4 брейк-пойнти з 11.
Для 21-річної Костюк це другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні. Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.