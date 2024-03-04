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Кеті Бултер - Марта Костюк: огляд фінального матчу WTA 500 у Сан-Дієго

Українка не змогла виграти другий фінал WTA в кар'єрі
Сьогодні 07:47 161 0
Кеті Бултер - Марта Костюк: огляд фінального матчу WTA 500 у Сан-Дієго
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) програла британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру WTA 500 в Сан-Дієго (США).

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Фінал, 04 березня

Кеті Бултер (Велика Британія) - Марта Костюк (Україна) 5:7, 6:2, 6:2

Матч тривав понад 2 години 14 хвилин. Українка виконала 1 подачу навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 4 брейк-пойнти з 11.

Для 21-річної Костюк це другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні. Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.

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