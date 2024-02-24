Турнір у Сан-Дієго відбудеться з 26 лютого до 3 березня

Джерело - Чемпіон.

Три українські тенісистки візьмуть участь у турнірі WTA 500 у Сан-Дієго, США.

Про це повідомляє Великий теніс України.

У першому колі Даяна Ястремська (29) зустріниться проти американки Керолайн Доулгайд (45).

Леся Цуренко (34) отримала в суперниці Кеті Бултер (50) з Великої Британії.

Марта Костюк (30) зіграє проти переможниці кваліфікації змагань.

Турнір у Сан-Дієго відбудеться з 26 лютого до 3 березня.

Нагадаємо, Світоліна зіграє на турнірі WTA 500 у Чарльтоні

Раніше Еліна припинила свою участь на турнірі в Дубаї, поступившись першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек із рахунком 1:6, 4:6.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, вилетіли в стартовому раунді, поповнивши свої баланси на 14 800 доларів США та додавши 10 балів. Калініна, до речі, програла саме Світоліній.

Слід додати, що Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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