Матч турніру відбудеться на трав'яному покритті

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє на турнірі WTA 500 у Чарльтоні.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

Змагання в США відбудуться на трав'яному покритті з 1 по 7 квітня.

Нагадаємо, Світоліна припинила свою участь на турнірі в Дубаї, поступившись першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек із рахунком 1:6, 4:6.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, вилетіли в стартовому раунді, поповнивши свої баланси на 14 800 доларів США та додавши 10 балів. Калініна, до речі, програла саме Світоліній.

Слід додати, що Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби. Турнір у Дубаї завершиться в суботу, 24 лютого.

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