Головне
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи
Сьогодні 00:01 15911 2
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Сьогодні 13:58 119
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:28 318
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Сьогодні 12:38 3769 1
Гвоздик розкрив деталі бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 10:54 345
Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках
Сьогодні 10:21 927
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:50 1343
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було
Вчора 23:58 3847
Блискуча реакція Трубіна врятувала Бенфіку від пропущеного гола в матчі з Тулузою
Вчора 22:01 1040
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї
Вчора 18:56 5429 1
Прямі трансляції

Світоліна виступить на турнірі WTA 500 у Чарльтоні

Матч турніру відбудеться на трав'яному покритті
Сьогодні 11:55 179 0
Світоліна виступить на турнірі WTA 500 у Чарльтоні
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє на турнірі WTA 500 у Чарльтоні.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

Змагання в США відбудуться на трав'яному покритті з 1 по 7 квітня.

Нагадаємо, Світоліна припинила свою участь на турнірі в Дубаї, поступившись першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек із рахунком 1:6, 4:6.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, вилетіли в стартовому раунді, поповнивши свої баланси на 14 800 доларів США та додавши 10 балів. Калініна, до речі, програла саме Світоліній.

Слід додати, що Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби. Турнір у Дубаї завершиться в суботу, 24 лютого.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було Марсель - Шахтар 3:1. Як це було 3847
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи 15911 2
Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає 5830
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України 5824 1
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 3769 1
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї 5429 1
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56060 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44375
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59799
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28029
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21435
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90178