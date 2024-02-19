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Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї

Еліна холоднокровно довела матч до перемоги на тай-брейку другої партії
Сьогодні 21:05 Андрій Дунець 59 0
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї
#Ангеліна Калініна, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (20) поставила елегантну крапку в останньому розіграші матчу проти Ангеліни Калініної (32) в першому колі турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Еліна довела тай-брейк другої партії до перемоги, вийшовши до сітки та виконавши майстерний косий удар навиліт.

Відео

Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 7:6(7). Світоліна 7 разів подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів. Водночас Ангеліна не допускала подвійних помилок, виконала 3 ейси та не реалізувала жодного з 3 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток у межах основного туру.

Наступною суперницею Еліни стане Татьяна Марія (54) з Німеччини. Поточний баланс - 2:1 на користь Світоліної.

Цього ж дня в Дубаї ще одна українка Даяна Ястремська програла росіянці Вєроніці Кудермєтовій.

Слід додати, що Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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