Головне
Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024
Сьогодні 14:37 381
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 14:27 4200
Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024
Сьогодні 13:52 1266
Шевченко - новий президент УАФ
Сьогодні 13:10 818
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 11:43 34318 2
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 10:12 5213
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен
Сьогодні 10:04 6307
Атлетик здолав Барселону у чвертьфіналі Кубка Іспанії
Сьогодні 08:49 534
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:57 12669
Прометей здолав Хапоель в Єврокубку
Вчора 21:54 560
Прямі трансляції

Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024

Сьогодні 13:52 1266 0
Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (93) поступилася у першому сеті півфінальної гри Australian Open-2024 китаянці Чжен (15).

Партія тривала - 52 хвилини та завершилася з рахунком 6:4 Українка виконала 3 ейси, зробила 4 подвійні помилки та реалізувала 1 із 6 брейк-пойнтів, проти 2/8 в китаянки.

Слід зауважити, що Ястремська після 7-го гейму була вимушена взяти медичний тайм-аут і покинути корт.

Першою фіналісткою стала "нейтральна" спортсменка аріна соболенко, яка у 2-х сетах перемогла американку Коко Гофф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open 4200
Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен 2336
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 12669
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open 5213
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен 6307
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 34318 2
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33298 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10430
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31617
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45554 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 151923
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163288