Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (93) поступилася у першому сеті півфінальної гри Australian Open-2024 китаянці Чжен (15).

Партія тривала - 52 хвилини та завершилася з рахунком 6:4 Українка виконала 3 ейси, зробила 4 подвійні помилки та реалізувала 1 із 6 брейк-пойнтів, проти 2/8 в китаянки.

Слід зауважити, що Ястремська після 7-го гейму була вимушена взяти медичний тайм-аут і покинути корт.

Першою фіналісткою стала "нейтральна" спортсменка аріна соболенко, яка у 2-х сетах перемогла американку Коко Гофф.