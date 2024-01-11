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Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024

Сьогодні 10:39 46 0
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№171 WTA) завершила боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У другому колі відбору українка програла Меддісон Інгліс з Австралії (№283 WTA), яка отримала вайлд-кард від організаторів.

У наступному колі Інгліс зіграє проти ще однієї українки Дар'ї Снігур (№136 WTA).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, друге коло
11 січня

Меддісон Інгліс (Австралія) - Катаріна Завацька (Україна) 7:6(3), 6:3

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