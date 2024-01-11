Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№171 WTA) завершила боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У другому колі відбору українка програла Меддісон Інгліс з Австралії (№283 WTA), яка отримала вайлд-кард від організаторів.
У наступному колі Інгліс зіграє проти ще однієї українки Дар'ї Снігур (№136 WTA).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, друге коло
11 січня
Меддісон Інгліс (Австралія) - Катаріна Завацька (Україна) 7:6(3), 6:3
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