Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№171 WTA) завершила боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У другому колі відбору українка програла Меддісон Інгліс з Австралії (№283 WTA), яка отримала вайлд-кард від організаторів.

У наступному колі Інгліс зіграє проти ще однієї українки Дар'ї Снігур (№136 WTA).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Кваліфікація, друге коло

11 січня

Меддісон Інгліс (Австралія) - Катаріна Завацька (Україна) 7:6(3), 6:3

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