Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 15:49 1590 1
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Сьогодні 16:30 1276
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Сьогодні 14:39 348
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 13:21 385
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Сьогодні 13:07 842
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
Сьогодні 12:40 723
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 12:01 4260
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
Сьогодні 11:07 18180 4
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сьогодні 07:48 6172
Штутгарт переміг Гамбург і зберіг прописку в Бундеслізі
Вчора 23:53 482
Прямі трансляції

Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Світоліна не змогла вийти у півфінал Відкритого чемпіонату Франції
Сьогодні 15:49 1590 1
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Аріна Сабаленко, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) поступилась Аріні Сабаленко в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

Двохсетовий поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та  реалізувала 1 брейк-пойнт.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
1/4 фіналу, 6 червня

Аріна Сабаленко  - Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:4

Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26), у другому здобула вольову перемогу (2:6, 6:3, 6:1) над австралійкою Сторм Гантер (204), а у третьому колі перемогла росіянку Дар'ю Касаткіну (6:4, 7:6 (5).

Відзначимо, що завдяки виходу у чвертьфінал Світоліна повернеться у першу сотню рейтингу WTA.

Напередодні турнір покинула Леся Цуренко, яка знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6172
Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження 4534
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 18180 4
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 4260
6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос 6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос 2019
Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос 1908 1
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17776 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7596
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5304
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71486
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149934 7
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36205