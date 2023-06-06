Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Світоліна не змогла вийти у півфінал Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) поступилась Аріні Сабаленко в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

Двохсетовий поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 1 брейк-пойнт.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

1/4 фіналу, 6 червня

Аріна Сабаленко - Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:4

Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26), у другому здобула вольову перемогу (2:6, 6:3, 6:1) над австралійкою Сторм Гантер (204), а у третьому колі перемогла росіянку Дар'ю Касаткіну (6:4, 7:6 (5).

Відзначимо, що завдяки виходу у чвертьфінал Світоліна повернеться у першу сотню рейтингу WTA.

Напередодні турнір покинула Леся Цуренко, яка знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження.

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