Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) впевнено переграла італійку Мартіну Тревізан (24) у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 12 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:2.
Світоліна виконала два ейси, не припустилася жодної подвійної помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнти
Раніше Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Перше коло, 29 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Мартіна Тревізан (Італія) 6:2, 6:2
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