Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос

Матч тривав 1 годину і 12 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) впевнено переграла італійку Мартіну Тревізан (24) у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 12 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:2.

Світоліна виконала два ейси, не припустилася жодної подвійної помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнти

Раніше Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Перше коло, 29 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Мартіна Тревізан (Італія) 6:2, 6:2

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