Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна перемогла дев'яту ракетку світу, росіянку Дар'ю Касаткіну та зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros.

Двохсетовий поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, зробила одну подвійну помилку, реалізувавши 6 із 12 брейк-пойнтів.

У другому сеті українка подавала на матч за рахунку 5:4, однак не змогла дотиснути суперницю. Партія перйшла в тай-брейк, у якому Світоліна виявилася точнішою.

Світоліна вчетверте пробилася в 1/4 фіналу Ролан Гаррос. У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею пари Стівенс - Сабаленка. Матч відбудеться у вівторок, 6 червня.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Четверте коло, 4 червня

Еліна Світоліна (Україна) - Дар'я Касаткіна (росія) 6:4, 7:6 (5)

Напередодні Леся Цуренко перемогла Б'янку Андреєску (6:1, 6:1) та зіграє в четвертому колі з Ігою Свьонтек.