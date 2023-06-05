Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження

Українка була вимушена призупинити поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 червня, Леся Цуренко (66) зіграла проти першої ракетки світу Іги Свьонтек в четвертому колі Roland Garros.

Українка була вимушена припинити поєдинок через пошкодження.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Четверте коло, 5 червня

Іга Свьонтек (Польща) - Леся Цуренко (Україна) 5:1, відмова

У третьому колі Леся Цуренко розромила Б'янку Андреєску (6:1, 6:1 ), а Свьонтек не віддала жодного гейму китаянці Сінь Ю Ван (6:0, 6:0).

Нагадаємо, Еліна Світоліна після перемоги над Дар'єю Касаткіною (6:4, 7:6(5) зіграє в чвертьфіналі Roland Garros.

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