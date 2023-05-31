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Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос

Світоліна вийшла у наступне коло
Сьогодні 13:57 1087 2
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) переграла австралійку Сторм Гантер (204) у другому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 52 хвилини та завершились з рахунком 2:6, 6:3, 6:1.

Світоліна виконала сім ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 7 із 16 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Друге коло, 31 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Сторм Гантер (Австралія) 2:6, 6:3, 6:1

Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26).

В наступному раунді Еліна зустрінеться з переможницею пари Каролін Гарсія (5) - Анна Блінкова (56).

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