Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) переграла австралійку Сторм Гантер (204) у другому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 52 хвилини та завершились з рахунком 2:6, 6:3, 6:1.
Світоліна виконала сім ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 7 із 16 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Друге коло, 31 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Сторм Гантер (Австралія) 2:6, 6:3, 6:1
Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26).
В наступному раунді Еліна зустрінеться з переможницею пари Каролін Гарсія (5) - Анна Блінкова (56).
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