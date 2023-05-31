Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос

Світоліна вийшла у наступне коло

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) переграла австралійку Сторм Гантер (204) у другому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 52 хвилини та завершились з рахунком 2:6, 6:3, 6:1.

Світоліна виконала сім ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 7 із 16 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Друге коло, 31 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Сторм Гантер (Австралія) 2:6, 6:3, 6:1

Нагадаємо, у першому колі Світоліна розгромила у двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26).

В наступному раунді Еліна зустрінеться з переможницею пари Каролін Гарсія (5) - Анна Блінкова (56).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!