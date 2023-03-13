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Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко

Сьогодні 08:40 1211 0
Причиною відмови стала панічна атака, - сказала українка
Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко
#WTA, #Аріна Соболенко, #Леся Цуренко

Джерело - Великий теніс України.

Леся Цуренко (95) знялася з поєдинку 3 кола WTA Indian Wells Open проти білоруски Аріни Соболенко (2) через істерику.

Про це вона розказала порталу Великий теніс України.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно буде написано "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням і, можна сказати, істерика. Кілька днів тому у мене була розмова з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з росії та білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати".

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"Крім того, він висловив упевненість у тому, що росіяни і білоруси повернуться на Олімпіаду, і сказав, що це станеться саме так, як відбувається зараз у тенісі. Також він сказав, що "фейр-плей" та олімпійські принципи не порушені, а якраз навпаки. Саме той факт, що вони виступлять на Олімпіаді, і покаже, що ці принципи працюють, що всі рівні і всі мають можливість там виступати".

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"Про мою розмову зі Стівом знають тільки гравці з нашої групи, з ким ми постійно на зв'язку, знає Еліна. Усі також шоковані. Ми попросили організувати конференц-кол із Радою директорів WTA, щоб порушити там питання, як така людина, як Стів Саймон, може бути лідером у WTA, і що нам з усім цим робити".

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"Як нам далі розуміти, що наша організація хоч якось захищає наші права. Я просто не розумію, як сталося в цьому світі, що потрібно пояснювати такі речі. Це дуже дивно і дуже боляче", - сказала Цуренко.

Даяна Ястремська завершила свої виступи в Індіан-Веллсі на стадії другого кола, поступившись Барборі Крейчиковій (6:1, 6:2). Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.

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