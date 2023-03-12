Кіченок перемогла Костюк на старті парного турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко вийшли до другого кола хардового турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США) у парному розряді.
У першому колі змагань українсько-латвійський тандем у двох сетах обіграв пару Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе за 1 годину та 20 хвилин.
У другому колі турніру Кіченок та Остапенко зіграють із Беатріс Хаддай Маєю та Лаурою Зігемунд.
WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
Парний розряд
Перше коло, 12 березня 2023 року
Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) - Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:2, 6:4
Раніше Костюк завершила свої виступи в одиночному розряді. Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.