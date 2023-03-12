Кіченок перемогла Костюк на старті парного турніру в Індіан-Веллсі

Матч тривав 1 годину 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко вийшли до другого кола хардового турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США) у парному розряді.

У першому колі змагань українсько-латвійський тандем у двох сетах обіграв пару Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе за 1 годину та 20 хвилин.

У другому колі турніру Кіченок та Остапенко зіграють із Беатріс Хаддай Маєю та Лаурою Зігемунд.

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

Парний розряд

Перше коло, 12 березня 2023 року

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) - Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:2, 6:4

Раніше Костюк завершила свої виступи в одиночному розряді. Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.