Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (АТР 386) не зміг вийти до фіналу хардового челенджера у Пуерто-Вальярті (Мексика).
У півфіналі змагань Ілля у трьох сетах поступився Бенуа Перу (Франція, ATP 209) за 1 годину та 55 хвилин.
У десятому геймі третього сета Марченко мав 4 брейк-пойнти, проте він не зміг їх реалізувати і довести камбек до кінця з рахунку 1:5.
Puerto Magico Open Puerto Vallarta - ATP Challenger Tour 100
Пуерто-Вальярта, Мексика
Призовий фонд $130,000
Півфінал, 12 березня
Бенуа Пер (Франція) - Ілля Марченко (Україна) 6:4, 4:6, 6:4