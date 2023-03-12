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Марченко програв Перу у півфіналі турніру у Мексиці

Сьогодні 08:55 182 0
Матч тривав 1 годину 55 хвилин
Марченко програв Перу у півфіналі турніру у Мексиці
Фото Getty Images
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (АТР 386) не зміг вийти до фіналу хардового челенджера у Пуерто-Вальярті (Мексика).

У півфіналі змагань Ілля у трьох сетах поступився Бенуа Перу (Франція, ATP 209) за 1 годину та 55 хвилин.

У десятому геймі третього сета Марченко мав 4 брейк-пойнти, проте він не зміг їх реалізувати і довести камбек до кінця з рахунку 1:5.

Puerto Magico Open Puerto Vallarta - ATP Challenger Tour 100
Пуерто-Вальярта, Мексика 
Призовий фонд $130,000
Півфінал, 12 березня

Бенуа Пер (Франція) - Ілля Марченко (Україна) 6:4, 4:6, 6:4

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