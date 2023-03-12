Матч тривав 1 годину 55 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (АТР 386) не зміг вийти до фіналу хардового челенджера у Пуерто-Вальярті (Мексика).

У півфіналі змагань Ілля у трьох сетах поступився Бенуа Перу (Франція, ATP 209) за 1 годину та 55 хвилин.

У десятому геймі третього сета Марченко мав 4 брейк-пойнти, проте він не зміг їх реалізувати і довести камбек до кінця з рахунку 1:5.

Puerto Magico Open Puerto Vallarta - ATP Challenger Tour 100

Пуерто-Вальярта, Мексика

Призовий фонд $130,000

Півфінал, 12 березня

Бенуа Пер (Франція) - Ілля Марченко (Україна) 6:4, 4:6, 6:4