Калініна у боротьбі поступилася Саккарі в третьому колі WTA Indian Wells Open

Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:4

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініа (29) поступилася 7-й ракетці світу Марії Саккарі у 3 колі WTA Indian Wells Open.

Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:4. Українка виконала 3 подачі навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 3 з 9 брейкпойнтів

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

Третє коло. 12 березня, 2023

Марія Саккарі (Греція) - Ангеліна Калініна (29) 3:6, 6:2, 6:4

У турнірі продовжує боротьбу Леся Цуренко, яка зіграє з другою ракеткою світу, білорускою Аріною Сабаленко.

Даяна Ястремська завершила свої виступи в Індіан-Веллсі на стадії другого кола, поступившись Барборі Крейчиковій (6:1, 6:2). Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.