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Калініна у боротьбі поступилася Саккарі в третьому колі WTA Indian Wells Open

Сьогодні 22:47 52 0
Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:4
Калініна у боротьбі поступилася Саккарі в третьому колі WTA Indian Wells Open
#Ангеліна Калініна, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініа (29) поступилася 7-й ракетці світу Марії Саккарі у 3 колі WTA Indian Wells Open.

Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:4. Українка виконала 3 подачі навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 3 з 9 брейкпойнтів

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
Третє коло. 12 березня, 2023

Марія Саккарі (Греція) - Ангеліна Калініна (29) 3:6, 6:2, 6:4

У турнірі продовжує боротьбу Леся Цуренко, яка зіграє з другою ракеткою світу, білорускою Аріною Сабаленко.

Даяна Ястремська завершила свої виступи в Індіан-Веллсі на стадії другого кола, поступившись Барборі Крейчиковій (6:1, 6:2). Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.

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