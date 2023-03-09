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Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open

Сьогодні 06:55 143 0
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (40) не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open - українка в тригодинному напруженому поєдинку поступилася шведці Ребеці Петерсон (103) - 7:5, 5:7, 7:5.

Тригодинний матч тривав 2 години 59 хвилин. Українка виконала 6 ейсів і зробила 17! подвійних помилок, реалізувавши 7 брейк-пойнтів із 19 (у суперниці 8 із 19).

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
Перше коло. 7 березня, 2023

Ребекка Петерсон (Швеція) - Марта Костюк (Україна) 7:5, 5:7, 7:5

Даяна Ястремська в 1 колі перемогла угорку Бондар (6:3, 6:4), а Леся Цуренко з таким же рахунком - китаянку Чжу Лінь. Ангеліна Калініна розпочне турнір матчем 2 кола проти чешки Флігвіртової.

Нагадаємо, на минулому тижні Костюк виграла дебютний титул WTA і вперше в кар'єрі увійшла до топ-40 рейтингу.

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