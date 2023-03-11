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Крейчикова розгромила Ястремську в 2 колі WTA Indian Wells Open

Сьогодні 00:17 125 0
Чешка перемогла українську тенісистку за 1 годину 10 хвилин
Крейчикова розгромила Ястремську в 2 колі WTA Indian Wells Open
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (142) розгромно поступилася чешці Барборі Крейчикові (16) у 2 колі WTA Indian Wells Open.

Матч тривав 1 години 10 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2. Українка виконала дві подачі навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 3 брейкпойнтів

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
Друге коло. 10 березня, 2023

Барбора Крейчикова (Чехія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 6:2

Напередодні Леся Цуренко переграла Донну Векич та вийшла до 3 кола. Також, Ангеліна Калініна виграла в Лінди Фругвіртової.

Марта Костюк, яка нещодавно виграла свій дебютний титул в одиночному розряді, поступилася вже в першому колі шведці Ребеці Петерсон.

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