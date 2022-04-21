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Надія німецького тенісу Ліс: Мій дядько зараз оперує у Києві поранених солдатів

Сьогодні 16:27 159 0
Єва Ліс народилася у Києві
Надія німецького тенісу Ліс: Мій дядько зараз оперує у Києві поранених солдатів
#Єва Ліс

Джерело - Чемпіон.

20-річна німецька тенісистка Єва Ліс народилася у Києві і пишається своїми українськими родичами.

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Допис, поширений Eva Lys (@eva.lys)

20-річна німецька тенісистка з українським корінням Єва Ліс успішно дебютувала у представницькому турнірі WTA у Штутгарті.

На старті турніру вона здобула свою першу перемогу в турі, обігравши у 3 сетах (5:7, 7:5, 7:5) Вікторію Голубіч зі Швейцарії. У другому турі Єва програла першій ракетці світу Інге Святек (1:6, 1:6), але заслужила оплески публіки та визнання фахівців, які вважають її однією з головних надій німецького тенісу.

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Допис, поширений Eva Lys (@eva.lys)

На прес-конференції у Штутгарті Єва розповіла про події на Батьківщині. Її дядько Іван Березенко працює головним лікарем травматологічного диспансеру в Києві.

"Те, що відбувається зараз в Україні - найгірше, що можна уявити. Я весь час на зв'язку зі своїми родичами і пишаюся ними. Нині мій дядько постійно перебуває в клініці, щоб оперувати поранених солдатів та мирних жителів. Вночі він спить у бункері під лікарнею... Я їм так пишаюся... Ми всі такі. Слава Україні!”

Мирон Гойхман із Штутгарту

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