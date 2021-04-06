 Костюк: Була абсолютно не готовою до турніру у Маямі | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією в 20 турі УПЛ
04.04.2021 21:26 2582
Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ
Сьогодні 20:59 72
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 17:45 662
Циганик: У Шахтарі конфлікт між молодими і старшими
Сьогодні 15:09 1053
Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував
Сьогодні 13:09 1299
Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:09 2371
Манчестер Сіті зіграє з Боруссією, Реал - з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 734
Сокіл втретє обіграв Кременчук у півфіналі УХЛ
Вчора 20:15 1464
Фіорентина зацікавилась нападником Зорі
Вчора 19:35 1891
Помер легендарний коментатор боксу
Вчора 17:42 3069
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:59 Хокей. УХЛ Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ 72
20:42 Футбол Маріуполь прийме Шахтар на НСК Олімпійський 180
20:30 Футбол Барселона - Вальядолід 1:0. Огляд матчу 340
20:16 Футбол Пірло відреагував на зустріч президента Ювентуса з Аллегрі 350
20:00 Беттінг Прогноз на матч Реал Мадрид - Ліверпуль: 6 квітня 2021 1251
19:58 Футбол Сьомін порівняв Лобановського з Сімеоне 622
19:52 Блог Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль 1296
19:38 Футбол Різеспор із Морозюком поступився Гезтепе у чемпіонаті Туреччини 357
19:21 Беттінг Прогноз на матч Баварія - ПСЖ: 7 квітня 2021 368
19:20 Бокс Гірн: Джошуа вже розпочав тренувальний табір до бою з Ф’юрі 671
19:01 Футбол Циганик назвав фаворита чемпіонської гонки в УПЛ 733
19:00 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 21417 1
18:50 Футбол Гнабрі пропустить матч проти ПСЖ 388
18:45 Блог Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року 699
18:33 Теніс Костюк: Була абсолютно не готовою до турніру у Маямі 587 1
18:28 Блог Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою 532
18:18 Футбол Рома знайшла несподівану заміну Фонсеці 1232
17:58 Баскетбол Український баскетболіст пояснив зміну прізвища 1516
17:57 Футбол Букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів 987
17:45 Футбол Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні Челсі 580
17:45 Футбол Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру 662
17:32 Футбол Флік: Ноєр - наша перевага перед ПСЖ 634
17:14 Теніс Збірна Японії назвала склад на матч проти України 859
16:58 Футбол Інтер визначив майбутнє Конте 1036
16:47 Футбол Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева 1099

Костюк: Була абсолютно не готовою до турніру у Маямі

Сьогодні 18:33 587 1
Марта Костюк прокоментувала турнір у Маямі
Костюк: Була абсолютно не готовою до турніру у Маямі
#Костюк

Джерело - suspilne.media.

Українській тенісистці Марті Костюк потрібен час, щоб повернути форму, оскільки на турнірі в Маямі вона не відчувала себе готовою до виступів.

Про це розповіла сам тенісистка.

"У мене активний спосіб життя, і хоча я перехворіла коронавірусом на початку березня, одразу ж полетіла на змагання. Хворіла два тижні, отримала негативні результати, потренувалася два дні і полетіла в США на Miami Open. Була абсолютно до нього не готовою, але поїхала, щоб швидше повернути форму, яка у мене була.

Я ще на етапі відновлення, але скажу, що [коронавірус] не сильно вразив мої легені. У мене було дуже важке дихання, але прийшлося [виступати на турнірі]. З одного боку дуже хотіла взяти участь на змаганні і зробити все, що в моїх силах, щоб бути максимально готовою. Але результат показав своє. Задоволена тим, як виступила, але поки що відновлююся і організм ще бореться", - розповіла Костюк.

Нагадаємо, Костюк несподівано знялася з турніру у США.

Коментарі ()