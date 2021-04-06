Марта Костюк прокоментувала турнір у Маямі

Українській тенісистці Марті Костюк потрібен час, щоб повернути форму, оскільки на турнірі в Маямі вона не відчувала себе готовою до виступів.

Про це розповіла сам тенісистка.

"У мене активний спосіб життя, і хоча я перехворіла коронавірусом на початку березня, одразу ж полетіла на змагання. Хворіла два тижні, отримала негативні результати, потренувалася два дні і полетіла в США на Miami Open. Була абсолютно до нього не готовою, але поїхала, щоб швидше повернути форму, яка у мене була. Я ще на етапі відновлення, але скажу, що [коронавірус] не сильно вразив мої легені. У мене було дуже важке дихання, але прийшлося [виступати на турнірі]. З одного боку дуже хотіла взяти участь на змаганні і зробити все, що в моїх силах, щоб бути максимально готовою. Але результат показав своє. Задоволена тим, як виступила, але поки що відновлююся і організм ще бореться", - розповіла Костюк.

Нагадаємо, Костюк несподівано знялася з турніру у США.