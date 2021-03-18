Українка побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до парного півфіналу турніру у Санкт-Петербурзі.

Українка в дуеті з румункою Ралукою Олару обіграли пару Аріна Родіонова / Розалі ван дер Хук (Австралія / Нідерланди).

Матч тривав близько години. Українка в парі з румункою зробила п'ять брейків та програли один гейм на своїй подачі.

St. Petersburg Ladies Trophy - WTA500

Санкт-Петербург, Росія

Призовий фонд - $565,530

Хард

1/4 фіналу, 18 березня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Аріна Родіонова / Розалі ван дер Хук 6:3, 6:1

Раніше, Цуренко з боями покинула турнір у Мексиці.