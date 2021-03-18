Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до парного півфіналу турніру у Санкт-Петербурзі.
Українка в дуеті з румункою Ралукою Олару обіграли пару Аріна Родіонова / Розалі ван дер Хук (Австралія / Нідерланди).
Матч тривав близько години. Українка в парі з румункою зробила п'ять брейків та програли один гейм на своїй подачі.
St. Petersburg Ladies Trophy - WTA500
Санкт-Петербург, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард
1/4 фіналу, 18 березня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Аріна Родіонова / Розалі ван дер Хук 6:3, 6:1
Раніше, Цуренко з боями покинула турнір у Мексиці.