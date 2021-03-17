Джерело - Чемпіон.
Українка Леся Цуренко не змогла пробитися до другого кола турніру в мексиканському Монтерреї.
У тригодинному протистоянні Цуренко поступилася іспанці Сарі Соррібес Тормо.
У вирішальному сеті українка двічі програвала з брейком, зрівняла рахунок (4:4), після чого два гейми у свій актив записала іспанка.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $235,238
Хард
Перше коло, 17 березня
Сара Соррібес Тормо - Леся Цуренко
Раніше, Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Мексиці.