Цуренко програла у трьохгодинному матчі

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко не змогла пробитися до другого кола турніру в мексиканському Монтерреї.

У тригодинному протистоянні Цуренко поступилася іспанці Сарі Соррібес Тормо.

У вирішальному сеті українка двічі програвала з брейком, зрівняла рахунок (4:4), після чого два гейми у свій актив записала іспанка.

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд - $235,238

Хард

Перше коло, 17 березня

Сара Соррібес Тормо - Леся Цуренко