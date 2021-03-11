Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у 1/4 фіналу парного турніру в Дубаї разом з латвійкою Оленою Остапенко програла китаянкам Іфань Сюй та Чжаосюань Ян.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину.
Кіченок та Остапенко виконали два ейси, припустилися 5 подвійних помилкиок та використали 3 з 10 брейк-пойнти.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA1000
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $1,835,490
Хард, парний розряд
1/4 фіналу, 11 березня
Іфань Сюй/ Чжаосюань Ян - Людмила Кіченок/Олена Остапенко 6:2, 3:6, 10:7
Нагадаємо, Світоліна програла росіянці на турнірі у Дубаї.