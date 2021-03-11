Матч тривав 1 годину 21 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у 1/4 фіналу парного турніру в Дубаї разом з латвійкою Оленою Остапенко програла китаянкам Іфань Сюй та Чжаосюань Ян.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину.

Кіченок та Остапенко виконали два ейси, припустилися 5 подвійних помилкиок та використали 3 з 10 брейк-пойнти.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA1000

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $1,835,490

Хард, парний розряд

1/4 фіналу, 11 березня

Іфань Сюй/ Чжаосюань Ян - Людмила Кіченок/Олена Остапенко 6:2, 3:6, 10:7

Нагадаємо, Світоліна програла росіянці на турнірі у Дубаї.