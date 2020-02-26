Переможниця Вімблдону несподівано завершила кар’єру

Російська тенісистка Марія Шарапова оголосила про завершення кар’єри.

Про це повідомила сама російська тенісистка.

"Як можна залишити позаду єдине життя, яке знаєш? Як можна піти з кортів, на яких тренувалася з дитинства, з гри, яку любиш. Гру, яка подарувала тобі сльози і радість. Спорт, в якому ти знайшла сім'ю і уболівальників, які були за тебе понад 28 років. Для мене це в новинку, так що, будь ласка, вибачте мене. Теніс, я кажу тобі до побачення", - написала Шарапова на сайті Vanity Fair.