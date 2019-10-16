Завацька програла у першому колі турніру в Угорщині

Матч тривав одну годину 31 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька у першому колі 60-тисячника ITF в Угорщині програла Чаглі Буюкакчай з Туреччини.

Українка програла двічі по 2:6. Матч тривав одну годину 31 хвилину.

Kiskút Open - ITF World Tennis Tour

Секешфехервар (Угорщина)

Призовий фонд $60,000

Перше коло, 16 жовтня

Чагла Буюкакчай (Туреччина) - Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:2

22-річна Кудерметова нещодавно на турнірі в китайському Тяньцзіні обіграла Даяну Ястремську.

Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.