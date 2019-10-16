Завацька програла у першому колі турніру в Угорщині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька у першому колі 60-тисячника ITF в Угорщині програла Чаглі Буюкакчай з Туреччини.
Українка програла двічі по 2:6. Матч тривав одну годину 31 хвилину.
Kiskút Open - ITF World Tennis Tour
Секешфехервар (Угорщина)
Призовий фонд $60,000
Перше коло, 16 жовтня
Чагла Буюкакчай (Туреччина) - Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:2
22-річна Кудерметова нещодавно на турнірі в китайському Тяньцзіні обіграла Даяну Ястремську.
Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.