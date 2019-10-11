Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї

Матч тривав одну годину 15 хвилин.

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська у третьому колі турніру WTA міжнародної серії у китайському Тяньцзіні програла росіянці Вероніці Кудерметовій.

Українка програла у двох сетах. Якщо у першому сеті була ще боротьба, а у другому без шансів програла українка.

Tianjin Open - International

Тяньцзинь (Китай), хард

Призовий фонд $500,000

Третє коло, 11 жовтня

Вероніка Кудерметова (Росія, 45) - Даяна Ястремська (Україна, 23) 6:4, 6:0

Раніше Ястремська перемогла двох китаянок - у першому колі Чжу Лінь, у другому Шуай Пен.