Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська у третьому колі турніру WTA міжнародної серії у китайському Тяньцзіні програла росіянці Вероніці Кудерметовій.
Українка програла у двох сетах. Якщо у першому сеті була ще боротьба, а у другому без шансів програла українка.
Tianjin Open - International
Тяньцзинь (Китай), хард
Призовий фонд $500,000
Третє коло, 11 жовтня
Вероніка Кудерметова (Росія, 45) - Даяна Ястремська (Україна, 23) 6:4, 6:0
Раніше Ястремська перемогла двох китаянок - у першому колі Чжу Лінь, у другому Шуай Пен.