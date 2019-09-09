Визначилася суперниця Світоліної на турнірі у Китаї

Світоліна зіграє Путінцевою

Українка Еліна Світоліна зіграє проти представниці Казахстану Юлії Путінцева в рамках 1/8 фіналу турніру в китайському Чженжоу.

Світоліна стартує відразу з другого кола, в той час як Путінцева довелося долати перший. У ньому 39-я ракетка світу в трьох сетах переграла словенку Тамару Цідансек (6:1, 5:7, 6:1).

Матч між Світоліною і Путінцевою відбудеться вранці 11 вересня. Старт - 5:00 за київським часом.

Турнір в Чженжоу проводиться вперше, а фінальний поєдинок буде зіграно в неділю, 15 вересня.

Раніше, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.