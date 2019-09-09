Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру у китайському Наньчані.
У першому раунді українка не залишила шансів представниці Угорщини Греті Арн 6:2, 6:1.
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Козлова зробила три ейси, шість брейків і допустила три подвійні помилки. На рахунку її суперниці дві подачі навиліт, один з восьми реалізований брейк-поінт і дев'ять помилок при введенні м'яча у гру.
JiangXi Open – International
Наньчан (Китай), хард
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 09 вересня
Катерина Козлова – Грета Арн 6:2, 6:1
Раніше, Надаль переміг Медведєва та виграв US Open.
Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.