Мій профіль
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
Сьогодні 08:11 843
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
Вчора 09:13 1901
Нурмагомедов задушив Пуар'є у 3 раунді
07.09.2019 23:50 2239
Литва - Україна 0:3. Огляд матчу
07.09.2019 22:15 1916
Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020
07.09.2019 20:49 2415
Литва - Україна 0:3. Як це було
07.09.2019 20:48 6415
Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021
06.09.2019 20:26 2504
Велика добірка осінніх марафонів Європи
06.09.2019 12:44 591 1
Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open
06.09.2019 03:30 2917
Стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі
05.09.2019 08:10 8122
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:11 Футбол Ворскла з Динамо зіграє 22 вересня. Затверджено дата та час початку матчів 8-10 турів УПЛ 6
16:55 Футбол Два основні гравці збірної Сербії не зіграють проти Люксембургу 374
16:41 Футзал Іспанія розгромила Україну на чемпіонаті Європи у Латвії 655
16:25 Баскетбол Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України 158
16:10 Футбол Команда Першої ліги залишилася без головного тренера 498
15:50 Футбол Тете назвав причину переходу у Шахтар 151
15:33 Футбол Мілан хоче переманити Депая 165
15:21 Футбол Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії 193
15:08 Блог Про гру збірної України і майбутнє Коноплянки в Україні - Профутбол 241
15:07 Футбол Шевчук вказав на еволюцію збірної України 240
14:44 Футбол Кривцов: Україні необхідно покращити реалізацію 119
14:28 Теніс Кіченок вийшла у фінал кваліфікації на турнірі у Ізраїлі 247
14:19 Футбол Яремчук вказав на перевагу Реброва 702
13:50 Теніс Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї 430
13:34 Футбол Мессі може зіграти із Валенсією у Ла-Лізі 418
13:18 Футбол Коноплянка: Бундесліга була помилкою 1372
13:08 Блог Неймар довів до сліз маленьку фанатку 600
12:58 Футбол Лідер Нігерії не зіграє проти України 324
12:44 Блог Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! 869
12:44 Хокей Дніпро підсилилось російським захисником 688
12:42 Блог Щоденник збірної. День сьомий 205
12:26 Футбол Венгер: Арсенал міг підписати Мессі 355
12:09 Футбол Шевченко: Ротація однозначно буде 737
11:48 Бокс Ф’юрі: Навіть за 50 млн доларів не відмовлюсь від реваншу із Вайлдером 586
11:33 Футбол Інтер націлився на Милинковича-Савича і К'єзу 351

Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї

Сьогодні 13:50 430 0
Українка успішно стартувала на хардовому турнірі у Китаї
Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї
#Козлова, #теніс, #Китай

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру у китайському Наньчані.

У першому раунді українка не залишила шансів представниці Угорщини Греті Арн 6:2, 6:1.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Козлова зробила три ейси, шість брейків і допустила три подвійні помилки. На рахунку її суперниці дві подачі навиліт, один з восьми реалізований брейк-поінт і дев'ять помилок при введенні м'яча у гру.

JiangXi Open – International
Наньчан (Китай), хард
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 09 вересня

Катерина Козлова – Грета Арн 6:2, 6:1

Раніше, Надаль переміг Медведєва та виграв US Open.

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.

Коментарі ()