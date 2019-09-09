Українка успішно стартувала на хардовому турнірі у Китаї

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру у китайському Наньчані.

У першому раунді українка не залишила шансів представниці Угорщини Греті Арн 6:2, 6:1.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Козлова зробила три ейси, шість брейків і допустила три подвійні помилки. На рахунку її суперниці дві подачі навиліт, один з восьми реалізований брейк-поінт і дев'ять помилок при введенні м'яча у гру.

JiangXi Open – International

Наньчан (Китай), хард

Призовий фонд - $250,000

Перше коло, 09 вересня

Катерина Козлова – Грета Арн 6:2, 6:1

Раніше, Надаль переміг Медведєва та виграв US Open.

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.