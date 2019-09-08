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Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open

Сьогодні 09:13 647 0
Визначився новий переможець жіночого Відкритого чемпіонату США з тенісу
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
#Вільямс, #Андреєску, #US Open

Джерело - Чемпіон.

У ніч із суботи на неділю відбувся жіночий фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу.

19-річна Б’янка Андреєску з Канади (15) сенсаційно перемогла 23-кратну переможницю турнірів Grand Slam Серену Вільямс (№8 WTA).

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину. Андрееску змогла подати 5 разів на виліт, реалізувати 6 брейкпоінтів і виграти 6 геймів на прийомі. У той же час Вільямс подала навиліт 9 разів, виграла 5 геймів зі своєї подачі і допустила 8 подвійних помилок.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк (США), хард
Призовий фонд - $ 26 758 750
Фінал, 7 вересня

Б’янка Андреєску - Серена Вільямс 6:3, 7:5

Нагадаємо, у півфіналі Вільямс-молодша перемогла українку Еліну Світоліну (5).

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