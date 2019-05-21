Ястремська - Стосур: прогноз букмекерів на 1/8 фіналу турніру у Страсбурзі

Третя ракетка України Даяна Ястремська у 1/8 фіналу ґрунтового турніру серії International в Страсбурзі, зустрінеться з австралійкою Самантою Стосур.

Поєдинок Даяна Ястремська - Саманта Стосур відбудеться 21 травня о 19:30 за Києвом.

Тенісистки вже грали між собою і сталося це в нинішньому сезоні на Australian Open, де Стосур зазнала поразки на домашньому корті у двох партіях. З огляду ж на їх нинішню ігрову форму, схиляюся до того, що Даяна знову здобуде впевнену перемогу над віковою австралійкою, але тепер уже на ґрунті.

Саманта успішно виступає останні роки в Страсбурзі, маючи на своєму рахунку два чвертьфінали і два завойованих трофеї за минулі чотири сезони. У цьому протистоянні варто звернути увагу на ігровий стиль Ястремської, який вкрай незручний для Стосур. Юна українка володіє не тільки потужними, але і різкими ударами й при цьому з обох сторін ракетки. У нинішній формі Саманта явно не зможе раз по раз надійно повертати м'ячі в корт. За рахунок агресивного прийому Даяна неодноразово буде "ловити" спади на подачі австралійської тенісистки, які у неї нерідко зустрічаються по ходу поєдинків на сьогоднішній момент. Плюс до цього, Ястремська явно додала в стабільності під час атакувальних дій і комбінацій, судячи по першому раунду, тому на задній лінії саме вона буде диктувати свої умови.

Букмекери вважають українку фаворитом зустрічі.

На перемогу Даяни дають коефіцієнт - 1,5, натомість тріумф Саманти оцінюють у 2,66.

Онлайн-трансляцію матчу Ястремська-Стосур можна буде переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.