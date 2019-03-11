Цуренко у двох сетах поступилася на турнірі в Індіан-Веллсі

Друга ракетка України Леся Цуренко програла у третьому колі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США.

Суперницею Цуренко була білоруска Аріна Соболенко.

У першій партії на три брейки білоруски Цуренко відповіла лише одним 2-6. Українка зрівняла рахунок по ходу другого сету, в якому поступалася 2-5, але так і зуміла виграти партію 5-7.

У четвертому колі BNP Paribas Open Аріна Соболенко зіграє з німкенею Анжелік Кербер, сіяною під восьмим номером.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США

Одиночний розряд, Жінки, Хард

Призовий фонд $9,035,422

11 березня

Аріна Соболенко - Леся Цуренко 6:2, 7:5

Джерело - Чемпіон.