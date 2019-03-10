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Цуренко здобула вольову перемогу в Індіан-Веллсі

Сьогодні 00:58 1186 0
Українка вийшла в третє коло BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Цуренко здобула вольову перемогу в Індіан-Веллсі

У матчі 2-го кола BNP Paribas Open - Premier Mandatory в Ідіан-Веллсі українка Леся Цуренко переграла Джессіку Пегулю.

Перший сет українка програла досить швидко з рахунком 6:3.

У другому американка уже вийшла подавати на матч та Цуренко взяла подачу суперниці й виграла сет.

Вирішальний сет залишився за українкою - 6:4.

У третьому раунді турніру Леся Цуренко зіграє з дев'ятою сіяною Аріною Соболенко з Білорусі.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США 

Одиночний розряд

жінки, хард

  Призовий фонд $9,035,422

9 березня

Леся Цуренко - Джессіка Пегуля 3:6, 7:5, 6:4

Нагадаємо, Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою.

Також, Цуренко знялася у фотосесії WTA. Вийшло звабливо.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Пегула, #Індіан-Веллс, #теніс
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