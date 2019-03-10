Цуренко здобула вольову перемогу в Індіан-Веллсі

У матчі 2-го кола BNP Paribas Open - Premier Mandatory в Ідіан-Веллсі українка Леся Цуренко переграла Джессіку Пегулю.
Перший сет українка програла досить швидко з рахунком 6:3.
У другому американка уже вийшла подавати на матч та Цуренко взяла подачу суперниці й виграла сет.
Вирішальний сет залишився за українкою - 6:4.
У третьому раунді турніру Леся Цуренко зіграє з дев'ятою сіяною Аріною Соболенко з Білорусі.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Одиночний розряд
жінки, хард
Призовий фонд $9,035,422
9 березня
Леся Цуренко - Джессіка Пегуля 3:6, 7:5, 6:4
Нагадаємо, Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою.
Також, Цуренко знялася у фотосесії WTA. Вийшло звабливо.
Джерело - Чемпіон.