Світоліна - Мугуруса: букмекери назвали фаворита

Еліна Світоліна буде фаворитом у грі з екс-першою ракеткою світу Гарбінє Мугурусою в третьому колі турніру в Дубаї.

У цьому впевнені букмекери Парі-Матч.

Коефіцієнт на перемогу Світоліної - 1,55, у той самий час перемогу Мугуруси можна взяти за 2,46.

Важливо: Цуренко - Халеп: онлайн-трансляція

Раніше повідомлялося, що статистика також на корись Еліни.

Гра Світоліна - Мугуруса запланована на 20 лютого. Орієнтовний початок о 17:30.

Онлайн-трансляція вже за традицією буде доступна на Чемпіоні.

Нагадаємо, що саме іспанка в матчі першого кола перемогла Даяну Ястремську.

Також гру 3-го кола в Дубаї зіграє й Леся Цуренко. Суперницею киянки буде Симона Халеп.

Джерело - Чемпіон.