Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської

Еліна Світоліна, яка пробилася до третього кола на турнірі в Дубаї, дізналася ім'я суперниці на наступній стадії змагань.

Так, суперницею українки стане кривдниця Даяни Ястремської - Гарбінє Мугуруса. У першому колі звітного турніру іспанка перемогла Даяну.

У другому ж колі Мугуруса здолала китаянку Сайсай Чжен - 7:5, 6:2.

Світоліна та Мугурусу зустрічалися вісім раз у офіційних поєдинках. П'ятьразів перемагала Еліна і лише три - іспанка.

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Друге коло

Гарбінє Мугуруса - Сайсай Чжен 7:5, 6:2

Нагадаємо, Козлова пробилася до другого раунду на турнірі в Угорщині.

Джерело - Чемпіон.