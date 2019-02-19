Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської

Еліна Світоліна, яка пробилася до третього кола на турнірі в Дубаї, дізналася ім'я суперниці на наступній стадії змагань.
Так, суперницею українки стане кривдниця Даяни Ястремської - Гарбінє Мугуруса. У першому колі звітного турніру іспанка перемогла Даяну.
У другому ж колі Мугуруса здолала китаянку Сайсай Чжен - 7:5, 6:2.
Світоліна та Мугурусу зустрічалися вісім раз у офіційних поєдинках. П'ятьразів перемагала Еліна і лише три - іспанка.
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Друге коло
Гарбінє Мугуруса - Сайсай Чжен 7:5, 6:2
Нагадаємо, Козлова пробилася до другого раунду на турнірі в Угорщині.
Джерело - Чемпіон.