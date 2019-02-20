Цуренко - Халеп: онлайн-трансляція

У третьому колі надпредставницького турніру в Дубаї відбудеться гра Цуренко - Халеп.

Матч Цуренко - Халеп заплановано на 20 лютого. Орієнтовний початок о 10:30 за Києвом.

Зазначимо, букмекери майже не вірять в успіх українки.

У другому колі Цуренко у важкому поєдинку перемогла Чжу Лінь - 6:4, 6:7, 6:3, а Халеп здолала Бушар - 7:6(4), 6:4.

Онлайн-трансляцію поєдинку Цуренко - Халеп можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться назадовго до початку матчу.

Також у третьому колі Еліна Світоліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси.

Джерело - Чемпіон.