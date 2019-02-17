Ястремська програла Мугурусі в Дубаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у першому раунді турніру WTA в Дубаї. Кривдницею українки стала іспанка Гарбінє Мугуруса.

Тенісистки провели на корті 2 години і 7 хвилин. Українка взяла перший сет, але поступилася в наступних двох.

Ястремська за матч зробила 4 ейси і допустила 11 подвійних помилок. Гарбінє Мугуруса 3 рази подавала навиліт і допустила 7 подвійних помилок.

У минулому суперниці вже двічі зустрічалися на корті і в обох випадках перемагала Ястремська: спочатку українка виграла на турнірі в Люксембурзі в 2018 році, а на початку цього року обіграла іспанку в Хуахіні в чвертьфіналі.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 2,828,000

17 лютого

Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - Даяна Ястремська (Україна) 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)

Нагадаємо, Халеп: У Світоліної завжди складно виграти.

Раніше повідомлялося, Світоліна підніметься на шосту сходинку рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.