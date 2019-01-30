Агент Світоліної не вів перемовини з федерацією

Агент першої ракетки України Еліни Світоліної та третьої ракетки Даяни Ястремської Стефан Гуров відреагував на звинувачення з боку Федерації тенісу України, щодо участі українок у матчі Кубка федерації.

Його слова наводяться на сторінці Top five у Facebook.

"ФТУ звинувачує мене в завищених запитах для Еліни Світоліної? Нехай пред'явить свої докази. Ніхто з Федерації не спілкувався зі мною. Як вони можуть знати, що і кому я говорив? Єдина, з ким я комунікував, була людина, яку нам спустили зверху і назвали менеджером збірної - Ольга Савчук. Все, що вона мені передала: офіційна позиція Федерації у тому, що вона не веде переговорів з агентами. Тоді про які вимоги каже Федерація, якщо ніхто з них зі мною не спілкувався безпосередньо?

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У тенісному світі є певні правила комунікації. Заведено діяти прозоро й офіційно, а не створювати скандал з повітря. Інакше не може бути. Але тільки українська Федерація виглядає сов фантом, який не веде ніяких переговорів. За кого вони себе мають, діючи таким чином?

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Ми хочемо попередити на майбутнє, що нічого доброго з таких дій Федерації не вийде, якщо не буде поваги до гравців і їх команд. Я навіть тут не говорю про повагу до нашого агентства, яке зробило для українського тенісу більше, ніж десять таких федерацій тенісу", — заявив Гуров.

Нагадаємо, у своєму коментарі Еліна Світоліна не заперечувала факту переговорів з її агентом.

Джерело - Top five.