Козлова — Томлянович: пряма онлайн-трансляція

Катерина Козлова зіграє у другому раунді турніру в Таїланді проти австралійки Айли Томлянович.

До другого раунду українка пробилася завдяки складній перемозі над швейцаркою Конні Перрен.

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Матч Козлова - Томлянович розпочнеться орієнтовно о 13:00. Поєдинок буде доступний на нашому сайті.

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Нагадаємо, Світоліна заявила, що не візьме участь у Кубкові федерації не через гроші.

Джерело - Чемпіон.