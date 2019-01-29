Агент Світоліної виставив захмарний рахунок за участь у Кубку федерації

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін назвав головну причину відсутності Еліни Світоліної на матчі Кубка федерації.

Його слова наводить Великий теніс України.

"Ми домовилися з усіма гравцями щодо всіх умов фінансових і організаційних ще торік. Змінилося все минулого тижня, коли агент Еліни Стефан Гуров подзвонив менеджеру збірної Ользі Савчук і назвав нові умови. Вони були у 2,5 раза вищі, ніж обумовлені. Можу сказати, що у нас є стандартні умови, є таблиця призових.

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Залежно від рейтингу кожен з гравців отримує суми винагороди. Мова про десятки тисяч доларів. Ті умови, які виставив Гуров, - це взагалі неможливо для бюджету ФТУ. Це бюджет всього матчу в Польщі. Додаткових спонсорів для оплати гонорарів гравців поки на горизонті не видно. Гроші нам довелося б забрати у юніорів, не проводити турніри, припинити виплачувати заробітні плати", — заявив Зукін.

Нагадаємо, сама Еліна заявила, що не зіграє за збірну через травму.

Джерело - ВТУ.