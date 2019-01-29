Світоліна: Справа не в фінансах

Еліна Світоліна не зіграє за збірну України через травму.

Про це повідомила сама тенісистка.

"З подивом прочитала заяву ФТУ про те, що не зіграю в Польщі через гроші. Безумовно, з боку мого агента були переговори з представниками збірної та це стандартна світова практика, але фінанси не були та не могли бути ключовим моментом в питанні виступу за збірну. На жаль ФТУ сфокусувавшись на фінансовому питанні, мабуть, не почула інформацію про мою травму.



Останні три матчі в Мельбурні далися мені дуже складно через травму і ми дуже довго зважували всі за і проти моєї участі в Кубку Федерації, але поради лікарів були однозначними. Вихід на корт в Польщі може посилити пошкодження і вкрай негативно позначитися на подальшому сезоні. Ще мінімум тиждень мені не рекомендовано тренуватися. Мені дуже шкода, що я не зможу допомогти команді в Польщі, але я прошу поважати моє рішення і не робити на цій ситуації зайвий піар",- написала Світоліна.