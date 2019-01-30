Ястремська - Пен: пряма онлайн-трансляція

Даяна Ястремська зіграє у другому раунді турніру в Таїланді проти китаянки Шуай Пен.

До другого раунду українка пробилася завдяки впевненій перемозі над нідерландкою Аранчою Рус.

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Матч Ястремська - Пен розпочнеться орієнтовно о 12:00. Поєдинок буде доступний на нашому сайті.

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Нагадаємо, Світоліна заявила, що не візьме участь у Кубкові федерації не через гроші.

Джерело - Чемпіон.