Ястремська - Пен: пряма онлайн-трансляція

Даяна Ястремська зіграє у другому раунді турніру в Таїланді проти китаянки Шуай Пен.
До другого раунду українка пробилася завдяки впевненій перемозі над нідерландкою Аранчою Рус.
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Матч Ястремська - Пен розпочнеться орієнтовно о 12:00. Поєдинок буде доступний на нашому сайті.
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Нагадаємо, Світоліна заявила, що не візьме участь у Кубкові федерації не через гроші.
Джерело - Чемпіон.